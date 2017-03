Dulce María, feliz de continuar consolidando su trayectoria como solista

A dos días del lanzamiento de “DM”, su tercera producción como solista, la ex RBD Dulce María expresó emoción por ese material, el cual incluye algunos temas de su autoría como “Cicatrices”, que refleja un momento muy importante de su vida.

“Estoy muy contenta con este nuevo disco porque suena diferente a los anteriores ‘Sin fronteras’ y ‘Extranjera’ ya que es algo más como el sonido que yo estaba buscando, que es como más rock pop, aunque también incluyo un dueto con Joey Montana, ‘Volvamos’, el tema más urbano que hay en el álbum”, indicó.

La cantante, actriz y compositora mexicana detalló que “DM” se trata de una producción llena de historias y experiencias.

La primera canción que escribió de ese disco fue “Cicatrices”, que da cuenta de que “los guerreros tienemos muchas cicatrices, pero ya no nos duelen porque hemos salido adelante y ese es el punto: salir adelante y seguir construyendo, luchando por tus sueños”.

Compartió que gracias a Dios cada vez se solidifica su carrera y “va creciendo el repertorio. Estoy componiendo más y sé que es un camino largo que se construye todos los días”.

Sobre la dificultades que enfrentó a la hora de levantar ese disco, señaló que aunque tuvo algunas sesiones de composición, le hubiera gustado tener más tiempo para dedicarse sólo a componer.

“Eso fue lo complicado porque justo estaba grabando la telenovela ‘Corazón que miente’. Sin embargo salieron cosas increíbles. Me junté con gente super talentosa y todo el equipo de Universal me apoyó mucho”.

De acuerdo con Dulce María, “DM” encierra justo lo que ella quería transmitir a través de historias directas por sus composiciones pero también con otras que hablan de ella. “A mí lo que me gusta es el pop y jugar con sonidos más orgánicos, los acústicos (…) me encantó el resultado”.

