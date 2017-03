Dueto The Chainsmokers lanza “The One”, un adelanto de su álbum debut

El dueto The Chainsmokers lanza “The One”, un adelanto de su próximo álbum debut que llevará por nombre “Memories…Do not open”, el cual estará a la venta el próximo 7 de abril.

El dúo de productores y ganadores de Grammy, en su placa discográfica incluirán colaboraciones con Coldplay, Jhene Aiko, Florida Georgia Line, Emily Warren y Louane, se informó en un comunicado de prensa.

Los seguidores que preordenen el álbum recibirán inmediatamente descargas de “The one,” “Something just like this” con Coldplay, el cual ha llegado a más de 115 millones de streams en Spotify, así como el éxito “Paris”, que ha superado los 225 millones de vistas.

Alex y Drew, miembros del dueto rompieron récords con “Closer” feat. Halsey, el cual estuvo más de 27 semanas en el número uno en la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard.

El video lyric de su actual sencillo “Something just like this” con Coldplay, rompió el record de YouTube por tener la mayor cantidad de views en un día y el video tuvo más de nueve millones de streams en sus primeras 24 horas.

The Chainsmokers está por arrancar su gira norteamericana “Memories…Do not open” en 40 ciudades; el tour estará en las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá, y concluirá en junio del presente año.

