Dona Felipe Calderón pensión de ex presidente a niños

El ex presidente Felipe Calderón anunció que donará su pensión a una asociación que ayuda a niños con cáncer.

La asociación “Aquí nadie se rinde” fue la beneficiada con la decisión del panista. La organización tiene 11 años y se encuentra en la delegación Álvaro Obregón. “Aquí nadie se rinde” recibe dinaciones de dinero, juguetes tiempo y de empresas. Mediante una carta, el ex mandatario explicó que debido a que ya cuenta con otros ingresos, paralelos a su pensión de retiro como Presidente de la República, es que optó por donar los recursos de ésta.

“Los ex presidentes de la República tenemos una pensión de retiro. Se trata de una medida que permite que quien ocupe el cargo de Presidente de México, pueda tomar decisiones con toda libertad sin preocuparse por su futuro (…). Sin embargo, mucha gente la considera injustificada dada la terrible situación del país y de millones de familias.

“En la personal la he recibido porque nunca robé ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la oportunidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia y así seguir apoyando a las niñas y niños con cáncer a través de esta admirable institución”, describe el texto.

Felipe Calderón recibe 200 mil pesos mensuales aproximadamente por pensión de ex presidente. Con su donación, Vicente Fox se convierte en el único ex mandatario que recibe dicho monto, pues Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron a ello.