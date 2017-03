Diputados discutirán Ley de Seguridad y mando mixto con gobernadores

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó invitar en primera instancia, a los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, a participar en las mesas de trabajo en materia de seguridad en que se abordarán los temas de la Ley de Seguridad Interior y mando mixto policial.

El presidente de ese órgano de gobierno y también coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez, aclaró que la fecha para llevar a cabo dichos encuentros aún no se ha definido.

“A propósito de discutir con ellos, de recibir algunas apreciaciones respecto a la presencia del ejército en sus localidades y en las calles, pero desde luego que el acuerdo que hemos consensuado en su oportunidad, es que sí, efectivamente, tengamos la presencia de los gobernadores; particularmente el de Tamaulipas, el de Michoacán y otro gobernador más, el de Guerrero”, dijo.

Martínez Neri reiteró que la fecha para dialogar con esos mandatarios locales y probablemente con alcaldes de distintas ciudades en esos mismos estados, está por definirse y en su momento se notificará.

El pasado miércoles 1 de marzo, los legisladores decidieron, durante la reunión privada con el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Osorio, que antes de emitir la ley que regule la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad e incluso aprobar la normatividad en materia de mando mixto policial, se abrirán las citadas mesas de trabajo con algunos mandatarios estatales y con presidentes municipales.

