Diputados avalan agilizar alerta de género

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas pendientes a la Ley Genera de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de agilizar y hacer más efectivas las alertas de género en los estados y municipios del país, para poner freno a la violencia contra las mujeres.

El proyecto que al final tuvo modificaciones, para que las alertas se emitan en un plazo de 60 días, una vez que la Secretaría de Gobernación (Segob) admita las solicitudes presentadas por autoridades locales, será turnado al Senado de la República.

El tema que prácticamente quedó descartado del debate y enviado a la “congeladora”, pues la Mesa Directiva ordenó su retorno a comisiones, fue el de la implementación de la Norma 046 en materia de salud, la cual prevé aplicar anticonceptivos de emergencia e incluso la suspensión legal del embarazo, en víctimas de violación sexual.

En ese punto en particular, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto y Cristina Gaytán, lamentaron la decisión de impedir el avance de disposiciones a favor de los derechos de las mujeres e incluso sugirieron a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género dialogar al respecto con las autoridades de salud a nivel federal y local.

“Es claro que se trata de un asunto delicado, se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, punitivas, por ejemplo en caso de que no se cumpla como ha venido sucediendo la Norma 046. Yo creo que sería muy benéfico que las integrantes de la Comisión de Salud, de la Comisión de Género entablaran un diálogo fuerte y productivo con el secretario de Salud, para establecer el mejor camino para aumentar el cumplimiento de esta norma”, dijo la diputada Soto González.

La normatividad que se quedará atorada en la Comisión dictaminadora, prevé atribuir al Sistema Nacional de Salud, los estados y la Ciudad de México, la facultad de crear programas de capacitación y evaluación del personal del sector salud, para aplicar la Norma 046 y garantizar una atención integral a las víctimas de la violencia de género.

Establece que las autoridades de salud estatales y municipales, tendrán que brindar apoyo integral a las víctimas de agresiones de género, en especial a quienes sufran violación sexual, que podrán optar por la terminación legal del embarazo y acceder a anticonceptivos, entre otras atenciones.

“Es una pena que esta Cámara de Diputados habiendo ya un acuerdo mayoritario de la Comisión de Igualdad de presentar el dictamen, de haberse presentado ya este dictamen tengamos solamente tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de la mujer. Esto es trist. Ojalá y las flores blancas y las felicitaciones en la conmemoración del derecho de la mujer se pueda hacer realidad en esta Cámara de Diputados”, planteó Gaytán Hernández.

En cuanto al dictamen aprobado, en materia de alertas por violencia de género, las congresistas enfatizaron que la Secretaría de Gobernación no solo notificará de las alertas de género a los gobiernos estatales y municipales, sino a los poderes legislativos y judicial locales.

Las alertas se emitirán en plazo máximo de 60 días, una vez que se admitan las solicitudes de alerta de violencia de género; asimismo establece que en cuanto la normatividad sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo tendrá 45 días para emitir la reglamentación necesaria para aplicar en los hechos las medidas en cuestión.

Al pronunciarse a favor, la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, subrayó que en México, a diario siete mujeres son asesinadas, por lo que es urgente cerrar todo espacio y oportunidad a la violencia de género.

