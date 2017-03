Diconsa distribuirá 54 toneladas de alimentos a comunidades indígenas

La paraestatal Diconsa distribuirá 54 toneladas de alimentos a comedores y albergues indígenas, en beneficio de los integrantes del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI).

Como resultado de la firma de un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el organismo enviará alimentos y artículos de limpieza e higiene de primera necesidad a los municipios de Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, en Tabasco.

El gerente de la Sucursal Sureste de Diconsa, Francisco Ariel Coutiño, precisó que los almacenes rurales Santa Cruz, Centro, Macuspana, Jalpa de Méndez, Tacotalpa y Tenosique serán los encargados de movilizar comestibles en apoyo al desarrollo nutricional de niños y adolescentes que forman parte del PAEI.

De los 12 almacenes que el organismo tiene en la entidad, usarán seis para llevar el abasto a los lugares convenidos, incluidos dos centros coordinadores (albergues) de la CDI en Nacajuca y Tenosique.

Para la comisión indígena representa una gran ayuda, “porque la paraestatal tiene la capacidad humana e infraestructura necesaria para llegar a lugares casi inaccesibles”.

Los comestibles y artículos de limpieza e higiene de primera necesidad van destinados a 10 comedores y dos albergues indígenas ubicados en los municipios antes mencionados, indicó.

Esta acción responde al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de fortalecer su desarrollo social y económico con respeto a las manifestaciones de su cultura y al ejercicio de sus derechos.

En Tabasco, Diconsa opera mil 100 tiendas comunitarias y 10 móviles, las cuales garantizan que la distribución llegue realmente a quien lo necesita sin contratiempo alguno.

