Determina Pemex investigar gestión de Emilio Lozoya

El Consejo de Administración de Pemex puso bajo la lupa la gestión del ex director Emilio Lozoya Austin, que se extendió de diciembre de 2012 a febrero del año pasado.

El máximo órgano de gobierno de la empresa productiva del Estado aprobó, el pasado 1 de marzo durante la sesión 916 (Acuerdo CA­001/2017), tres investigaciones para sancionar a los responsables, de ser el caso, de los delitos en que pudieron incurrir funcionarios de Pemex en el asunto de Odebrecht, la compra de Agro Nitrogenados y el uso de recurso de transporte por personal de la petrolera.

Aunque el consejo nunca se refiere específicamente a Lozoya Austin, los tres casos ocurrieron durante su periodo como director general.

En el resumen del acta de sesión, el consejo, encabezado por los secretarios de Energía y Hacienda, Pedro Joaquín Coldwell y José Antonio Meade, respectivamente, acordó acciones a seguir por el caso Odebrecht, hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre esas tareas destaca continuar con la realización de una investigación detallada de todos los contratos celebrados por todas las áreas de Pemex y con la empresa brasileña y sus filiales.

Además, investigar y, en su caso, realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes, para sancionar a los responsables y reforzar las medidas de control para evitar actos de corrupción en Pemex.

Incluso, ordenó presentar un nuevo informe de los avances en las investigaciones para la siguiente sesión de consejo, el próximo 27 de abril.

Con relación a las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la adquisición de Agro Nitrogenados así como el uso de recursos de transporte por personal de la petrolera, se instruyó a la administración “presentar un informe detallado de los resultados y, en su caso, de las acciones que se realicen para sancionar a los responsables”.

Antecedentes. En diciembre pasado se reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó hasta 4 mil 500 millones de dólares en multas por haber sobornado con 788 millones de dólares a distintas personas y funcionarios en 12 países.

En el caso de México, documentos divulgados por una corte estadounidense revelaban que entre 2010 y 2014 la firma pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” y obtuvo a cambio beneficios por 39 millones de dólares.

El 30 de enero pasado, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, dijo que se identificaron 30 casos prioritarios de “urgente atención”, entre ellos el presunto pago de sobornos por parte de Odebrecht.

Pemex celebró al menos tres contratos con la brasileña cuando era dirigida por Lozoya Austin, uno de ellos la construcción de la barda perimetral de lo que sería la nueva refinería de Tula, cuyo costo superó mil 700 millones de pesos.

Respecto a la compra de Agro Nitrogenados, concretada en la gestión de Lozoya Austin, un grupo de senadores denunció el 1 de marzo pasado un presunto quebranto patrimonial en Pemex por 730 millones dólares en la adquisición y mantenimiento de dos plantas de fertilizantes.

Indicaron que en la revisión más reciente de la Cuenta Pública, la ASF detectó numerosas irregularidades.

Tras los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública 2015, el auditor especial de cumplimiento de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, señaló que Pemex debe sancionar las irregularidades en el uso de aviones y helicópteros cuando Lozoya Austin era el director general de la empresa.

De acuerdo con la revisión, la dirección general de la empresa petrolera gastó 63.2 millones de pesos en vuelos en helicóptero y avión ese año, pues no había mecanismos de control sobre aeronaves como un helicóptero Eurocopter EC­145 y un avión Cessna Sovereign.

Con el avión, Lozoya realizó 162 traslados nacionales en ese año y viajó 21 ocasiones a Estados Unidos.

