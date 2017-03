Destaca STPS apoyos y acciones en Edoméx

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se sumó a la serie de dependencias federales que divulgan información, presentan programas y destacan acciones a favor del Estado de México, que en junio próximo tendrá elecciones.

La dependencia a cargo del secretario Alfonso Navarrete informó que este 2017, han recibido capacitación en línea más de 2 mil 300 trabajadores mexiquenses oriundos de los municipios de Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza.

En un comunicado, el despacho federal indicó que los cursos de capacitación otorgados a través del Aula Virtual del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST), tuvieron que ver con el uso de equipo de protección personal; y con la prevención y protección contra incendios en los centros laborales.

Al entregar las constancias de capacitación a los beneficiarios, cuyos centros laborales están afiliados a la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas (AECHAC), funcionarios de la Secretaría hicieron el recuento sobre la capacitación a los dos mil 320 trabajadores, de los cuales mil 92 fueron mujeres y mil 228 hombres.

Añadió que los cursos diseñados por la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral (DGCAPL), incluyen materias como integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en las empresas; así como trabajo en equipo y habilidades directivas.

Indicó que el Aula Virtual del PROCADIST presenta cursos gratuitos cuyo principio básico es el “aprendizaje auto dirigido”, esto es, que cada persona determina cuánto tiempo dedicarle y cómo aborda sus contenidos.

