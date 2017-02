Descarta CNS que exista guerra en México desde hace 10 años

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, aseguró que México no se encuentra en guerra contra delincuentes, a quienes descartó como enemigos de la nación.

Durante su participación en la firma de un convenio de colaboración entre la CNS y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, el funcionario manifestó que es mentira que el país haya tenido un enfrentamiento bélico con miembros del crimen organizado.

Agregó que los criminales son personas que deben ser detenidas y procesadas conforme al debido proceso, así como sancionarlos conforme a la ley indica.

“No es verdad que la guerra continúa, no es verdad que llevamos 10 años de guerra, no es cierto, no es guerra, los delincuentes no son enemigos, los delincuentes son personas que violan la norma, a los que hay que capturar, a los que hay que consignar, a los que hay que procesar conforme a las reglas del debido proceso y a los que hay que sancionar”, indicó.

“No se trata de una noción bélica para atender temas de seguridad, tenemos que atenderlo y tenerlo muy claro, no son enemigos, son personas que violan la norma, para aquellos que dicen que llevamos 10 años en guerra, deberíamos decirles que estamos en la posguerra”, agregó.

También explicó parte de la ley de seguridad interior, la cual busca un reforzamiento de las fuerzas armadas y policías para asegurar a la población de cualquier amenaza con el narcotráfico o algún otro personaje.

“Lo que plantea la ley de seguridad interior es precisamente como normar la posibilidad de que el tiempo y lugar determinado actúen en casos muy particulares en apoyo a la autoridad civil y las fuerzas armadas, es prácticamente lo inverso, es ver la manera de ver lo que se regule lo que ahora no está suficientemente regulado aunque este planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.