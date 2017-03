Desarrollo Social fortalecerá prevención de accidentes en estancias infantiles

El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, anunció que las Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contarán con un protocolo que fortalecerá la prevención de accidentes y reforzará la capacidad de respuesta en caso de emergencias.

De gira de trabajo por el estado de Puebla, Miranda Nava, reafirmó su compromiso en impulsar la educación de los niños del país, a fin de favorecer su desarrollo y propiciar un mejor nivel de vida.

En el marco del décimo aniversario del Programa de Estancias Infantiles, el responsable de la política social de México, firmó el convenio de coordinación “Por una educación preescolar universal”, mediante el cual, además de fomentar la inclusión educativa, busca fortalecer la capacitación de las responsables del cuidado de los niños y mejorar los inmuebles para que sean espacios más seguros para el desarrollo infantil.

Dijo que con este convenio las 469 estancias del estado de Puebla podrán entregar certificados de educación preescolar, con lo que se beneficiarán 15 mil niños anualmente en la entidad.

Informó que este año se invertirán 13 mil 580 millones de pesos para impulsar programas de desarrollo social en el estado. Aseveró que la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), será el instrumento para aplicar con eficiencia y transparencia los recursos.

El titular de la Sedesol puntualizó que para la dependencia a su cargo es vital el trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil para atender los distintos problemas de la comunidad, y resaltó que en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha dado apoyo a 159 organizaciones del estado en más de 250 proyectos que han beneficiado a cerca de 55 mil poblanos.

Durante su recorrido, Miranda Nava recordó que la entidad ocupa el tercer lugar con más registros de mujeres con Seguro de Vida para Jefas de Familia, que cuatro de cada 10 poblanos son beneficiarios de algún programa que instrumenta la Sedesol, y que la entidad es la que más registra Comedores Comunitarios.

En su intervención, el gobernador Antonio Gali Fayad reconoció el compromiso del gobierno federal y del Presidente de la República por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con estrategias integrales enfocadas a lograr el bienestar social.

Añadió que la firma de este convenio, que refleja la disposición de los tres órdenes de gobierno para sumar voluntades hacia la ruta del progreso, define el programa de educación preescolar universal, el cual establece las bases para que los menores asistan a la escuela y puedan obtener el certificado que ampare que cursaron el primer grado de educación escolar.

Recordó que hace días, en compañía del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, se entregó folios de autorización de validez oficial para impartir educación preescolar en guarderías del Instituto en Puebla.

Tony Gali recalcó que con alianzas como ésta se brinda a la niñez la oportunidad de acceder a mejores oportunidades educativas y recordó que en Puebla se trabaja decididamente por la niñez, pues se instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se han equipado las aulas de preescolar con computadoras y se emprenderá un programa de exámenes médicos en infantes para la detección oportuna de enfermedades.

