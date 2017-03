Desarrollan localizador de objetos para adultos mayores

Magic Key es un llavero con sensor de rastreo desarrollado por estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 “Luis Enrique Erro”, que ayuda a adultos mayores a localizar objetos de forma más rápida.

La innovación politécnica consiste en un botón de alerta y un llavero de peluche que emite luz y sonido a una distancia de 70 metros, comentaron sus creadoras Esmeralda Hernández Rodríguez y Rebeca Isabel Detor Pureco.

Las estudiantes politécnicas explicaron que funciona cuando el usuario olvida dónde dejó sus cosas, entonces oprime el botón de alerta el cual envía la señal al transmisor colocado en el interior del llavero para que active la luz y el sonido con lo que se identificará.

Las personas tienen dos opciones, pueden llevar en su bolsillo el botón de alerta, o bien, colocarlo en la pared como un timbre convencional que podrán presionar las veces que sea necesario.

