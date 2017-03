Derrota de extrema derecha en Holanda satisface a Francia

El presidente francés Francois Hollande y varios miembros de su gobierno expresaron hoy su satisfacción por la derrota de la extrema derecha en las elecciones legislativas de la víspera en Holanda.

En un breve comunicado, el presidente francés “saludó una clara victoria contra el extremismo” en los comicios, en los que venció el partido del primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte.

El partido ultraderechista xenofóbo y antieuropeísta Partido de la Libertad (PVV) de Geerd Wilders, que algunas encuestas previas habían pronosticado que podría ganar, quedó finalmente en segundo lugar con 15 curules menos que el ganador, de acuerdo al recuento casi definitivo.

“Los valores de apertura, de respeto de los demás y de fe en el futuro de Europa son la única verdadera respuesta a las pulsiones nacionalistas y de repliegue que azotan al mundo”, añadió el presidente galo en su declaración.

De su lado, el ministro francés de Asuntos Extranjeros, Jean-Marc Ayrault, envió un breve mensaje de “felicidades a los holandeses por haber puesto freno al crecimiento de la extrema derecha”.

El crecimiento de la extrema derecha preocupa al gobierno socialista de Francia, que el próximo 23 de abril celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Los sondeos previos pronostican un fuerte incremento de los votantes del partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen que podría ganar según numerosas encuestas la primera vuelta de los comicios, pero necesitaría confirmar su victoria en segunda vuelta.

