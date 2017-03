Decomisan en Centro Joyero artículos de dudosa procedencia

Autoridades capitalinas efectuaron un operativo de revisión en diversos locales en el Centro Joyero del Centro Histórico, con la finalidad de verificar y garantizar la legalidad de los artículos que se ofertan en dichos establecimientos.

Participaron agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en coordinación con personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Finanzas.

La acción dio como resultado el aseguramiento de 107 relojes, así como diversas cadenas, plumas y lentes de distintas marcas, cuya propiedad no fue acreditada.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que los bienes incautados fueron trasladados al Recinto Fiscal de la Secretaría de Finanzas, donde quedarán bajo resguardo.

El estado de fuerza fue de 150 elementos de la Policía de Investigación y del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Procuraduría local, y 50 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

