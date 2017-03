Dan bienvenida a Claudia Álvarez en elenco de “En tierras salvajes”

El productor Salvador Mejía le dio la bienvenida al elenco a la actriz Claudia Álvarez, nueva protagonista de la telenovela “En tierras salvajes”, quien desde hace una semana trabaja en este proyecto en sustitución de Mayrín Villanueva.

Fue en una locación junto al lago de Pátzcuaro donde el reparto recibió con un fuerte aplauso a la artista, quien tuvo que preparar su personaje de forma exprés.

Debido a este cambio se tuvo que grabar todo desde el principio, “por suerte todavía no habíamos avanzado mucho, la verdad”, dijo Mejía, quien informó que se repitieron 40 escenas.

Asimismo, las características de “Isabel”, personaje estelar, cambiaron un poco, como por ejemplo, será más jovial, se le agregaron ciertas acciones y conflictos con los que actuará de manera diferente, más activa.

“Antes estaba más pasiva y ahora intervendrá más en una clínica, en los plantíos de papa que vamos a manejar también, aparte del aserradero que tiene la empresa”.

De igual manera, el rol de Álvarez será fundamental para que se retire la demanda contra el personaje del actor Christian de la Fuente, quien estará en la cárcel.

Salvador Mejía explicó que el principal motivo de quitar a Villanueva y reemplazarla por Álvarez es que la imagen de la primera se vería al mismo tiempo en proyectos diferentes: “Mujeres de negro” y “Mentir para vivir”, en un canal de paga, lo cual por políticas no puede pasar.

“A mí me citaron los ejecutivos de Univisión y en Televisa San Ángel, Rosy Ocampo, quien es nuestra vicepresidenta ejecutiva de contenido y me dijeron que teníamos que cambiar a la protagonista por cuestiones de empate de novelas”, afirmó.

Entonces el también director buscó a su segunda opción, que era Claudia, quien consideraba que se adaptaba perfectamente al papel, por eso le dio la noticia antes de que se fuera de viaje a Los Ángeles, California.

Finalmente, el productor de melodramas como “Fuego en la sangre” y “La madrastra”, entre otras, platicó que este aviso fue muy complicado para Mayrín, pero “sabemos que este negocio es así”, concluyó.

