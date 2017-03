Cruz Roja atenderá a deportados y migrantes en tránsito

La Cruz Roja Mexicana (CRM) en coordinación con sus contrapartes de Centroamérica puso en marcha una estrategia para atender en primeros auxilios, servicio social y contacto con sus familiares a los deportados Estados Unidos a causa de la política migratoria de ese país y a los migrantes en tránsito.

Refugios gestionados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a lo largo de la Ruta Migratoria en América Central y México, desde donde los migrantes pueden hacer llamadas sin costo a sus familias; paquetes de higiene para migrantes en tránsito; y ayuda a migrantes menores no acompañados, son tan sólo unas de las acciones que ha emprendido esta institución.

En entrevista con Grupo Imagen, Carlos Freaner Figueroa, vicepresidente nacional de la CRM, informó que estas tareas se realizan en acuerdo con las sociedades nacionales de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica.

Absolutamente, la Cruz Roja no distingue en ningún momento la nacionalidad o el origen de las personas, lo único que hacemos es atender a seres humanos, le damos servicio y atención prehospitalaria a cualquier persona, incluyendo a los migrantes.

Hay programas especiales en la frontera, creados por la Cruz Roja Mexicana para atender a los migrantes, lo vemos en toda la frontera de Baja California, lo vemos en la frontera de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, donde ya estamos totalmente integrados para prestar en la frontera norte del país auxilio a los migrantes”, dijo Freaner Figueroa.

Tan solo en 2016, más de 59 mil migrantes llamaron a sus familias mediante los servicios provistos en refugios gestionados por la institución; 18 mil 500 paquetes de higiene fueron entregados a migrantes en tránsito y 3 mil 500 menores no acompañados recibieron el apoyo del CICR para regresar a sus comunidades de origen y establecer contactos con sus familias.

De igual manera, 23 mil migrantes recibieron atención médica básica en 14 puntos de servicios gestionados por el CICR en México, Honduras y Guatemala.

