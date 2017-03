Cruz Azul será un rival de cuidado para Tigres, advierte Nahuel Guzmán

Para el guardameta Nahuel Guzmán, el partido de este sábado contra Cruz Azul será de cuidado para los Tigres de la UANL por el momento que atraviesa el rival en cuanto a resultados positivos.

“Venimos con un envión que trataremos de aprovechar ante un rival que es de los que más llegadas al área contraria tiene, que más centro tira en el campeonato, que busca posesión como nosotros.

“Va a ser un partido de cuidado, el que mejor administre la pelota y pueda tener más profundidad, podrá sacar una ventaja, nos enfrentamos a un rival que a pesar de no conseguir los resultados que se esperaban, está haciendo buenos partidos, está jugando bien”, declaró.

El guardameta recordó que el cuadro Celeste ha conseguido la mayor parte de sus puntos en su estadio, por lo cual los felinos tendrán que hacer un buen encuentro para sumar puntos.

Nahuel Guzmán indicó que lo relevante para los Tigres es que en los compromisos más recientes el plantel ha conseguido solidez tanto en el sector defensivo como a la ofensiva.

“Conseguimos una solidez que no habíamos tenido, que podíamos tener en algunos partidos, pero hemos tenido solidez defensiva, con la ayuda de Jürgen Damm y Luis Quiñones tenemos la pelota en media cancha, es de ayuda para Guido Pizarro”, añadió.

En el compromiso de este sábado contra La Máquina, los felinos buscarán un triunfo que les permita meterse a la pelea por estar entre los primeros ocho lugares de la clasificación general.

Tigres se encuentra actualmente en la décimo segunda posición de la tabla general con 11 unidades, mientras Cruz Azul está ubicado en el lugar 14, con nueve puntos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.