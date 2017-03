Cristiano supera a Messi como el futbolista mejor pagado

En su edición de esta semana, que saldrá mañana martes a los quioscos de Francia, la publicación que concede cada año el Balón de Oro, aseveró que Ronaldo acumuló ganancias entre 2016 y 2017 por valor de 87.5 millones de euros (95 millones de dólares).

La cantidad incluye el salario bruto, las primas y los ingresos publicitarios del jugador luso, precisó France Football.

Ronaldo superó en ganancias a los dos astros del Futbol Club Barcelona, Lionel Messi, que obtuvo ingresos por valor de 76.5 millones de euros (83.25 millones de dólares), y el brasileño Neymar, 55.5 millones de euros (60.4 millones de dólares).

La clasificación realizada por el semanario francés se completa con el galés Gareth Bale y el argentino Ezequiel Lavezzi.

De acuerdo a la revista, el polémico director técnico portugués del Manchester United, José Mourinho, fue de su lado el mejor pagado del mundo del futbol con una remuneración de 28 millones de euros (30.4 millones de dólares).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.