Javier Corral recorta el gasto en seguridad

Al definir por primera vez el presupuesto y las prioridades para su entidad, el gobernador panista Javier Corral Jurado recortó 560 plazas relacionadas con temas de seguridad y combate a delitos, como policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, peritos, médicos y celadores en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mientras que al mismo tiempo aumentó en 134 plazas el grupo de mando de su gobierno, al crear nuevos espacios de jefaturas de división, subsecretarios, directores generales, jefes de departamento y coordinadores.

Al revisar comparativamente los presupuestos de egresos 2016 y 2017, se observa que en ese primer año la Fiscalía General del Estado tuvo 4 mil 43 millones 261 mil pesos para operar, mientras que en el primer año de Corral Jurado se asignaron 3 mil 556 millones 775 mil pesos, es decir, 486 millones 485 mil 439 pesos menos, lo que representa un recorte de 12% para enfrentar las acciones de violencia, inseguridad y procuración de justicia en la entidad, entre otros, por la presencia del crimen organizado.

