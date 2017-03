Conoce a las ciudades más contaminadas del mundo

Beijing, Karachi, Los Ángeles y París son algunas de las ciudades con peor calidad del aire en el mundo, según un nuevo análisis de los cuatro gases principales asociados con la contaminación del aire: amoníaco, ácido fórmico, metanol, y el ozono.

Estos nuevos hallazgos podrían ayudar a los científicos a entender mejor cómo la geografía y otras condiciones locales desempeñan un papel en la determinación de la calidad del aire, indica un reportaje en la revista Science.

“El estudio es fundamental para entender mejor lo que está contribuyendo a la contaminación del aire … para proteger a las poblaciones de los impactos negativos”, señaló Miriam Marlier, científico ambiental en la Universidad de Columbia.

La mala calidad del aire puede dar lugar a una serie de problemas de salud, incluidas enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Sin embargo, la medición de la calidad del aire es difícil. Muchas ciudades -en especial la de los de los países en desarrollo, carecen de sensores específicos para medir la contaminación y el de personal capacitado.

Karen Cady-Pereira, quien trabaja en la consultoría Investigación Atmosférica y Ambiental, en Lexington, Massachusetts, decidió utilizar un satélite para estudiar la contaminación del aire en 18 “mega ciudades”, áreas metropolitanas con 10 millones de habitantes o más.

Desde 2013, ella y su equipo han medido los niveles de amoníaco, ácido fórmico, metanol, y el ozono con un instrumento llamado espectrómetro de emisión troposférica a bordo del satélite Aura de la NASA, que estudia la atmósfera de la Tierra.

Aura pasa sobre cada mega ciudad cada 16 días aproximadamente a la misma hora local. Eso es un punto importante, puesto que la calidad del aire varía en el transcurso de un día.

Las observaciones también se recogen en las mismas condiciones atmosféricas, lo que significa que los datos a través de las ciudades pueden ser comparados con precisión.

El equipo ha encontrado que Karachi, Pakistán, tiene el título de la ciudad más contaminada por ozono.

De las cerca de 300 mediciones recogidas en más de un año, aproximadamente un tercio supera las cantidades que los investigadores consideraron un umbral “perjudicial”, sólo para el ozono.

Cuando se trata de amoníaco, un gas que ayuda a formar partículas en el aire que pueden desencadenar la enfermedad pulmonar, algunas ciudades se destacan: Calcuta, India, supera el umbral “perjudicial” del 47.1 por ciento.

Dacca, Bangladesh, lo supera el 51.6 por ciento y Nueva Delhi excede 73.5 por ciento. El amoníaco, que proviene de los excrementos del ganado y fertilizantes, es más común en ciudades rodeadas de mucha actividad agrícola.

Sin embargo, los investigadores apenas comienzan a analizar sus resultados, y trabajan en ese sentido para recopilar datos sobre los otros gases.

Hasta ahora, han llegado a una conclusión: que la quema de biomasa, incluidos los incendios forestales, la quema de basura y limpieza de cultivos agrícolas mediante el fuego, es responsable de un repunte estacional de gases nocivos en Lagos, Nigeria, y la Ciudad de México.

Lagos, que tiene niveles mucho más altos que la Ciudad de México, es una metrópoli en crecimiento que se enfrenta a una red eléctrica poco fiable y opciones limitadas para la eliminación de residuos.

“Cualquiera que pueda permitirse tener un generador con diésel, que es extremadamente contaminante”, dice Cady-Pereira. “Y la gente quema una gran cantidad de basura sólo para deshacerse de ella.”

La geografía también juega un papel importante. En la Ciudad de México, montañas al norte este y oeste de la ciudad actuan como una barrera natural contra los gases y partículas procedentes de incendios lejanos.

