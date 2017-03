Con el nuevo modelo nadie quedará fuera de una educación de calidad: Nuño

Con el nuevo modelo educativo se busca que nadie quede fuera de una educación de calidad, aseguró Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública (SEP).

Desde Toluca, el titular de la SEP dijo que se tendrán más escuelas inclusivas para que el ingreso a éstas sea sin importar origen étnico, desventaja económica o que se tenga alguna discapacidad.

Nuño informó que a través del Programa de la Reforma Educativa “se destinan recursos directos a 25 mil planteles, y se busca que sean más, en un plan en el que las comunidades deciden a qué rubros destinarlos”.

Precisó que la educación en México, con un modelo de hace 60 años, tenía que transformarse, en un mundo que cambia a una velocidad como nunca antes, con una tecnología cambiante.

Con el cambio educativo México será exitoso en el siglo XXI, con estudiantes más preparados para que sean bilingües, confió Nuño Mayer.

En el acto de entrega de recursos del Programa de la Reforma Educativa y becas a escoltas de escuelas públicas de diversos municipios, el funcionario federal reconoció que se requiere del compromiso de maestras y maestros “para ir dejando la educación centrada en la memorización y que los niños aprendan a aprender, y que puedan competir”.

El titular de la SEP abundó que también se requiere transformar las escuelas, para que sean verdaderas comunidades de aprendizaje, con más autonomía y recursos propios.

En el acto, Nuño Mayer abanderó a las escoltas de las escuelas normales 1 y 3 de Toluca, y develó con el gobernador la placa de inauguración del Colegio de Bachilleres del Estado de México 55, de San Martín Totoltepec.

