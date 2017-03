Chino y Nacho confirman separación tras una década de carrera artística

El dúo venezolano Chino y Nacho puso fin a la carrera musical que construyeron juntos desde hace una década y que los posicionó en su género como uno de los grupos musicales más exitosos.

Ignacio “Nacho” Mendoza y Jesús “Chino” Miranda decidieron separarse tras una presentación el pasado sábado en Punta Cana, República Dominicana.

“Nacho” admitió este lunes que la separación llegó por él y por su necesidad de dedicar más tiempo a su familia, en la que tiene cinco hijos

“Yo ya no me puedo ir 15 días, siento que estoy abadonado a mis hijos a mi esposa”, argumentó el vocalista y compositor, al señalar en una entrevista a la cadena Univisión que no era justo frenar a Chino y al equipo de más de 30 personas que trabajaban con el dúo.

“Yo prefiero no ser la piedra de tranque en el camino de nadie (…) el equipo tiene que confiar en el trabajo que va a hacer Chino como solista”, apuntó el creador de temas como “Mi Niña Bonita”.

“Yo sé que le va a ir bien y que va a poder decir si quiere tocar diez veces a la semana”, agregó el cantante, quien nos decartó un reencuentro más adelante.

“Cuando yo sienta esa alternativa que el hijo mío ya está caminando, y que yo pueda y que él (Chino) todavia tenga la disposición, quizá nosotros podamos volver a unirnos”, expresó.

Como parte de sus nuevos proyectos, Chino, quien ha cambiado la forma de escribir su nombre artístico a “Chyno”, grabó el pasado fin de semana en Miami el video del tema urbano “Quédate conmigo” junto a Wisín y Gente de Zona.

En diez años, de 2007 a 2017, el dúo hizo populares temas como “Andas en mi cabeza” (con Daddy Yankee), “Mi niña bonita”, “Bebé bonita”, “Tu angelito”, “Me voy enamorando” (con Farruko), “El Poeta” y “Tú me quemas” (con Gente de Zona y Los Cadillac´s).

