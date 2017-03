CDMX y Morelia buscan homologar requisitos de verificentros

El gobierno de la Ciudad de México y el municipio de Morelia homologarán los requisitos de sus verificentros para que los automóviles que provienen de esa entidad circulen sin complicaciones en la capital del país.

En un comunicado, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que harán las adecuaciones tecnológicas y de inmediato harán la certificación para que todos los vehículos puedan circular sin complicaciones.

En la firma de un acuerdo de colaboración para compartir buenas prácticas de gobernanza y fortalecer la administración pública con Durango, Colima y Guadalajara acordaron estrategias en turismo, economía y desarrollo.

En Morelia, Mancera reiteró que no tiene intenciones de afiliarse a algún partido político y la prioridad es constituir un proyecto nacional ciudadano para el que están sumándose alcaldes del país.

Estuvieron presentes Mancera; el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; de Durango, José Ramón Enríquez; de Colima, Héctor Insúa, y de Guadalajara, Enrique Alfaro.

