CDMX rebasa meta de inversión inmobiliaria: Mancera

El compromiso que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) asumió al inicio de la gestión del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de alcanzar una meta de inversión en la Ciudad de México de 9 mil millones de dólares “ha sido rebasada al llegar al día de hoy a 13 mil 693 millones de dólares”.

Así lo dio a conocer el presidente de la ADI, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, quien en presencia del mandatario capitalino explicó que esta inversión acumulada se ha alcanzado de 2012 a la fecha.

Detalló que esta inversión se está realizando en 106 proyectos inmobiliarios en la CDMX, que ocupan 18 millones de metros cuadrados y ha generado empleos directos e indirectos en la urbe.

“Se dice rápido, pero debemos tomar algo de tiempo y digerir esta cifra. Es un monto impresionante y su impacto económico también lo es, y cobra especial relevancia ante la incertidumbre y preocupación que existen por el impacto que tendrán los cambios en la relación bilateral con Estados Unidos. Estamos sobrepasando nuestras propias expectativas en más del 50 por ciento, dos años antes de lo que habíamos comprometido”, apuntó el empresario.

El Jefe de Gobierno expresó: “hoy estamos de plácemes con este anuncio que acaba de hacer la ADI, vemos la transformación en la Ciudad de México, reconocemos todo el compromiso”.

“Aprovechemos al máximo nuestra infraestructura, trabajemos juntos, se están logrando muchas cosas muy importantes, este anuncio de hoy es significativo para la Ciudad de México, estamos hablando de inversión, de empleo y de desarrollo”, señaló.

Indicó que rebasar la meta y alcanzar más de 13 mil millones de dólares de inversión, es resultado “en buena medida, gracias a que hay inversionistas comprometidos con nuestro país, aquí hay inversionistas comprometidos con la Ciudad de México”.

La metrópoli crece arriba del cuatro por ciento, “estamos representando 32 por ciento del crecimiento nacional”, subrayó.

La CDMX ha colocado 17 por ciento de todos los empleos formales del país, 128 mil nuevos empleos que se generaron, “siempre están generándose empleos directos y de la misma manera empleos indirectos”, puntualizó el mandatario capitalino al clausurar The Real Estate Show 2017.

Enfatizó que vale la pena la defensa de la primera Constitución de la Ciudad de México ya que garantiza planeación, protección a inversiones y desarrollo, “está exigiendo que cumplamos con una obligación, desde el gobierno mismo, de que estas viviendas y que estos inmuebles sean sustentables, sean por supuesto accesibles, desde el punto de vista de acceso universal, y que cumplan con varias de las disposiciones que cualquier ciudad en el mundo establece”.

El Jefe de Gobierno entregó el premio ADI International Award a La Kretz Innovation Campus and Arts District Park, mismo que alberga una incubadora dinámica de tecnología limpia y comunitaria. Fue recibido por los arquitectos Alice Kimm y John Friedman, de Alice Kimm Architects.

La señora Eugenia Sarré recibió, de manos del mandatario capitalino, el reconocimiento y homenaje póstumo al arquitecto Teodoro González de León.

Al evento asistieron también los secretarios capitalinos de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; la directora general de la ADI, María José Fernández, así como invitados especiales.

