Carlos Cuevas ofrecerá concierto para apoyar campaña de detección de cáncer infantil

El intérprete Carlos Cuevas, quien cerrará la noche de este domingo la campaña #DetectaATiempoElCáncerInfantil, con un concierto en el Club de Banqueros, invitó a los mexicanos a ocuparse en acciones que ayuden a todos los niños del país para que tengan una infancia digna.

“Es importante ayudar a tu gente, empecemos por nuestro país que es fundamental, tanto a los niños con cáncer, como todos aquellos que viven una situación de calle o difícil, hay tantos niños trabajando, por ejemplo. Es una tarea muy difícil, pero no imposible”, dijo el cantante en breve.

Para contribuir a este tipo de acciones, Cuevas ofrecerá un concierto esta noche, para recaudar fondos para la Fundación por Un México Bonito, y apoyar a la campaña que tuvo una duración de cien días de activismo a favor de los niños con cáncer.

“Me invitó Sandra Cuevas, fundadora presidente de la fundación, a colaborar para esta importante causa, lo cual acepté de inmediato, así que espero que la población también concientice y nos ayude, si no quieren ver el concierto, con que salga de su corazón apoyarnos, ya es una acción a favor”.

En su espectáculo, Cuevas hará un recorrido por sus éxitos, a través de los cuáles busca crear una comunión con el público y así cantar y bailar, pues según expresó, el bolero no solamente se trata de estar romántico, también incita a estar muy muy alegre, hasta bailar.

“La música tiene que ver con todo, y si es para ayudar una noble causa como esta adelante, es un instrumento que Dios nos dio para alegrar a muchas personas y lo hago de corazón”, concluyó.

