Carlos Baute lanza video de nuevo sencillo “Ando buscando”

El cantautor venezolano Carlos Baute lanzó el video del tema “Ando buscando”, con el que ha alcanzado un lugar preponderante en las listas de popularidad de España y Latinoamérica.

En el video, en el que se hace acompañar por el grupo colombiano Piso 21, Baute contó con David Bohórquez como productor. En la canción se narra la historia de amor de una pareja joven separada por la distancia cuyos integrantes tienen que tomar una decisión clave.

El clip fue rodado en Buenos Aires a principios de febrero en una de las paradas en el compositor venezolano llegó a ese país como parte de su reciente gira, se informó en un comunicado de prensa.

Baute es una de las figuras de la música latina y de los cantautores que ha sabido detectar las tendencias y acompañarlas de grandes composiciones pop.

Ha alcanzado cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, con lo que se ubica en uno de los artistas más escuchados del mundo, no sólo en el mercado latino.

En este caso Baute se apoya en Piso 21, un grupo que ha creado temas pop con un importante componente urbano. Ellos son parte de las nuevas generaciones del circulo latino en la música del momento y su sencillo “Me llamas” ha tenido gran aceptación.

