Cantará David Bisbal en homenaje a Juan Gabriel

El cantante español David Bisbal, quien considera a México su segunda casa, cantará “con sus cinco sentidos” en el homenaje que se rendirá a Juan Gabriel el 18 de febrero en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México y aseguró que para él, el “Divo de Juárez” ya es un santo.

En entrevista, Bisbal manifestó estar emocionado de participar en el concierto “Eternamente Juan Gabriel”, en el que también participarán Juanes, Natalia Lafourcade, Andrea Bocelli, John Fogerty, entre muchos más.

“Estoy muy contento, feliz, ya estuve una vez en un homenaje a Juan Gabriel en los Latin Grammys, pude cantar dos canciones maravillosas: “No tengo dinero” y “Yo no nací para amar” enfrente de él, y para mi ese fue un sueño cumplido”, dijo.

Aseguró que después de cantar, bajó a donde estaba Juan Gabriel con todo su equipo “y me dijo unas palabras muy bonitas, que “Yo no nací para amar” no había sonado tan bonita hasta que la canté yo, me lo dijo delante de todo el mundo y eso fue hermoso”.

Bisbal, quien prepara la gira en España de “Hijos del mar”, su nuevo álbum de estudio, expresó que “ahora vamos a ir a Toluca, desgraciadamente a otro tipo de homenaje, pero vamos con mucha alegría, porque gracias a la tecnología, el próximo 18 de febrero vamos a volver a cantar con Juan Gabriel todos los artistas que vamos a participar”.

Recordó el 28 de agosto pasado, día de la muerte del “Divo de Juárez”, llovió muchísimo en la Ciudad de México, “me acuerdo que dije que el cielo estaba llorando la partida de ese santo porque ya para mí Juan Gabriel se ha quedado como un santo”.

“Vamos a darle el homenaje que se merece, así que el señor Alberto (Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel), donde quiera que esté sepa que le quiero mucho y que cantaré con mis cinco sentidos”, subrayó.

El cantante, originario de Almería, sur español, hizo hincapié en que México es prácticamente su segunda casa.

“Es un país muy importante para mí, desde el primer momento que llegué a México, la gente me ha recibido siempre con los brazos abiertos y lo más bonito, quizá, en estos últimos años es haber ido visitando, poco a poco, con mis giras a los estados, no solamente quedarme en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México que es donde normalmente se hacen los conciertos”, dijo.

Además, aseguró que México ha influido mucho en su música, trabajando con productores mexicanos como Armando Ávila y colaboraciones con diversos artistas como Espinoza Paz, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, José José, a quien también se le hizo un homenaje en los Latin Grammys.

Sobre la gira española de “Hijos del mar”, álbum que salió el 2 de diciembre pasado y cuya presentación en Ciudad de México fue en el Acuario, iniciará el próximo 2 de junio, concretamente en su tierra, en Almería, “porque siempre me da suerte, y estamos preparando una gira bastante grande”.

En ese álbum, explicó, todo tiene que ver con el agua y de hecho el videoclip “Antes que no” fue grabado debajo del agua, aguantando la respiración, “lo cual fue difícil pero fue también muy gratificante por la belleza y el resultado del mismo”.

Bisbal aseveró que se trata de un disco muy moderno, un disco actual que ha trabajado a conciencia.

“Me fui a Nashville, me fui a Los Ángeles, pero también a esta parte de Europa donde la música tradicional o electrónica está viviendo un momento intenso. Por eso fuimos a Suecia, estuvimos también en Inglaterra, consiguiendo quizá ese sonido más internacional, más universal por así decirlo”, expuso.

Manifestó que está muy satisfecho, “porque es un resultado muy moderno y estoy deseando defenderlo en directo. Hemos compuesto con muchísima gente, pero sobre todo con gente joven, con quienes no había trabajado nunca antes”.

Agregó que “me fui a otros lugares donde sabía que el resultado que iba a obtener iba a ser distinto a todo lo que había presentado”.

El cantante, ganador de diversos premios y con ventas mundiales estimadas en seis millones de copias, dio a conocer que el álbum viene partido en dos volúmenes, siendo el primero este primer disco “Hijos del mar” que acaba de salir el 2 de diciembre.

Más adelante, a mediados del año 2017, va el segundo volumen, “y esto lo he querido hacer así para hacer de manera diferente la comunicación, en vez de hacer un disco de 17, 18 temas, lo he querido partir para incluso tener la oportunidad de en mitad de la gira renovar el repertorio”.

Agregó que “en la industria musical siempre hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos”.

El cantante, quien alcanzó la popularidad en el año 2001 tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, recalcó que está preparando a conciencia la gira española de “Hijos del mar” y después se dedicará a la parte de México, sur de Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

“Mi objetivo es ir a todos los países y a todos los territorios donde normalmente hemos trabajado, aunque ojalá también pueda visitar países nuevos”, prosguió.

Por último, se refirió al lanzamiento del segundo single de su nuevo álbum, “Fiebre”.

“Es nuestra segunda apuesta, la primera fue “Antes que no”, un pop muy electrónico, y “Fiebre” es un tropical house. Este tema lo trabajamos en Suecia, lo compuse con unos amigos de Miami, José Miguel Velázquez y Neven, y es que el sonido tropical se escucha ahora en todas las plataformas, tanto radio como en streaming, a través de internet”, sostuvo.

“Le tengo mucho cariño a este tema, es un tema fuerte, caliente, que espero que a la gente le guste. No deja de ser una rumba actual, una rumba más electrónica por así decirlo, pero que en definitiva me va a hacer disfrutar mucho, sobre todo los conciertos”, concluyó.