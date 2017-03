Cantante colombiano Esteman, listo para llevar su “show” al Machaca Fest

Tras su presentación en la 18 edición del Festival Vive Latino, el cantante colombiano Esteman se prepara para actuar en el Machaca Fest el 17 de junio próximo en el Parque Fundidora, de Monterrey, Nuevo León, donde promocionará su disco “Caótica belleza”.

Así lo informó Juanita Carvajal, quien es bajista del intérprete, reconocido por su habilidad para transportar al público a diferentes épocas y emociones.

La placa con 12 melodías incluye la colaboración de artistas como Carla Morrison, Natalia Lafourcade y Liliana Saumet, en el que hay piezas como “Baila”, “Altamar”, “Frenesí”, entre otras.

“Este disco tiene muchas canciones bonitas para el público, próximamente toda la banda vamos a vivir en la Ciudad de México, entonces esperaremos un rato para hacer conciertos”.

Acerca del “show” que ofrecieron en el Foro Sol, consideró que tuvo buena recepción de la gente que acudió al Vive Latino, festival en el que se presentaron por segunda ocasión, luego de que en 2013 estuvieron en la Carpa Intolerante.

“Es increíble la cantidad de gente que mueve, fueron días espectaculares, incluye mucha música latinoamericana que es lo mejor de todo, porque apoya la escena”, puntualizó.

Ser parte de este tipo de eventos masivos, aseguró Carvajal que les funciona, porque aprenden cosas nuevas, como en éste en el que la organización es “fantástica, para las bandas fue muy fácil hacer toda la producción”, concluyó.

