Canje de Osweiler sacude a la NFL

Todo el mundo esperaba una febril actividad con la puesta en marcha de la agencia libre en la NFL ayer. Avizorar lo ocurrido con Brock Osweiler estaba fuera de cualquier pronóstico.

Un año después de firmar un contrato de cuatro años con Houston, para luego perder la titularidad ante Tom Savage al final de la temporada, recuperarla y ganar un partido de playoffs, Osweiler fue transferido a Cleveland.

Los Texans esencialmente aceptaron lo que fuera para poder ahorrarse los 16 millones de dólares que tenían que pagarle al quarterback en 2017. Los Browns y Texans intercambiaron selecciones de la cuarta y sexta ronda del draft de 2017, y Cleveland obtendrá un jugador de la segunda ronda en 2018.

Más predecible fue que Chicago dejó en libertad a Jay Cutler, quien ya no tenía dinero garantizado en su contrato. Cutler llevó a los Bears al partido por el campeonato de la NFC en 2010, pero en líneas generales decepcionó en Chicago.

Otro mariscal de campo que muy pronto cambiará de equipo es Tony Romo, de los Cowboys. Colgó un video en Twitter para saludar a sus fanáticos. “Solo quería decirles que han sido unas locas 48 horas. Yo y mi familia apreciamos todo el respaldo y cariño de todos ustedes. Es algo desbordante y no ha pasado inadvertido. Quiero darles las gracias y tenemos mucho que considerar de cara al futuro, pero ya se verá lo que pasará. Mientras tanto seguiré escuchando a Bob Dylan”.

Romo podría acabar en Houston para reemplazar a Osweiler, ahora que los Texans tendrán el margen de maniobra en su nómina. Ahora hay que esperar que Dallas decida dejar en libertad al veterano quarterback o logre orquestar un canje.

En cuanto al impactante cambio Texans-Browns, lo más posible es que Cleveland, dueño de la primera selección en el draft de abril, también se desprenderá de Osweiler. Pero los Browns disponen de un amplio margen para absorber el salario de Osweiler y seguir añadiendo jugadores del draft.

Entre los equipos que más activos sobresalieron los Buccaneers y Eagles. Los dos se reforzaron con receptores que serán útiles para sus jóvenes quarterback.

Tampa Bay cuenta ahora con DeSean Jackson para acompañar a Mike Evans como los objetivos los pases de Jameis Winston.

Jackson es de uno de cinco jugadores desde la fusión de 1970 con 26 más touchdowns de más 50 yardas de por vida.

Filadelfia incorporó al receptor más codiciado. Ese es Alshon Jeffery, quien se fue de Chicago. Los Eagles también pactaron con Torrey Smith, dado de baja por San Francisco. Carson Wentz ahora cuenta con dos armas más peligrosas de las que dispuso en su temporada de novato.

