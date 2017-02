“Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. tienen primer enfrentamiento

Los boxeadores mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. comenzaron en la Ciudad de México la gira internacional de su pelea del próximo 6 de mayo. Un seguro Chávez Jr. señaló que el combate causa una gran expectativa, ya que es algo que los aficionados al boxeo y ellos esperaban desde hace tiempo. “Es una gran pelea, es la pelea que todos los mexicanos querían ver y gracias a Dios se pudo dar.

Siempre la hemos querido los dos, desde hace cinco o 7 años se empezó a formar la rivalidad boxística. Se da en el mejor momento, porque se había alejado, yo subí de peso”, confesó durante su primer encuentro en el programa Hechos AM. Por su parte, “Canelo” se mostró entusiasmado por el combate que se realizará en La Vegas, el cual es uno de los más esperados por la afición azteca. “Como siempre, me siento muy contento. Es una pelea que se viene dando desde años atrás y darle esto a México me entusiasma mucho más en mi carrera. Me siento contento, creo que va a ser una gran pelea, y ojalá que la gente la disfrute como yo la voy a disfrutar”, señaló.

El peleador tapatío también aseguró que la afición es parte importante de su carrera y para este compromiso no será la excepción, pues juegan una parte importante “Siempre ha sido muy importante, yo vengo desde abajo, para mí es importante atender a la gente, creo que es lo más importante. Estoy aquí muy contento, entusiasmado como siempre y la gente sabe que siempre estoy para ellos” afirmó. Álvarez fue tajante al señalar que guarda respeto al por Julio César Chávez González, pero está enfrentando a su hijo en busca de consolidarse como uno de los mejores púgiles nacionales. “Julio está haciendo una carrera, creo que cuando ya somos leyendas es cuando nos retiramos, nos convertimos en leyenda.

Estoy enfrentando al hijo de la leyenda Julio César Chávez. Para mí todas las peleas son una motivacón, estoy aquí en el boxeo porque me encanta, así que cuando me retire seré uno de los mejores de la historia de México” Sobre si piensan en una pelea de revancha, ambos púgiles aztecas aceptaron la posibilidad, aunque saben que dependerá de muchos factores. “Todo depende de cómo se desarrolle la pelea, siempre cuando se hacen revancha o trilogía es como se desarrolle, si es muy buena, si no fue buena, pero es candidata”, dijo Saúl. “Una revancha sería buena también, pero ahí está, “Canelo” es la que lleva las de ganar”, respondió el Junior.