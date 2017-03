Candidatos a fiscal anticorrupción piden eliminar fuero y prevenir delito

Con una baja más, que redujo a 27 el número de aspirantes a ser el primer fiscal Anticorrupción en México, ocho candidatos más comparecieron este miércoles en el Senado de la República.

Los aspirantes presentaron su plan de trabajo y coincidieron en propuestas como limitar o eliminar el fuero constitucional para algunos servidores públicos, acompañar la lucha contra la corrupción de la participación ciudadana y apostar por la prevención del delito.

El abogado José Fernández de Cevallos y Torres calificó alarmante la estadística de Transparencia Mexicana, que apunta de que en México se cometen 200 millones de delitos de cohecho, o corrupción, al año.

Si hablamos de 200 millones de actos de corrupción, si nos enfocamos exclusivamente la represión, ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? Necesitamos enfocarnos en la prevención, y esa es tarea fundamental del fiscal; por eso hablaba que para darle legitimidad se necesita la participación ciudadana”, dijo.

Mientras Ricardo Vázquez manifestó que se debe eliminarse el fuero constitucional, ya que el juicio político en la práctica no ha funcionado, Ricardo Peralta se dijo listo para propiciar que este sea limitado, pues de ninguna manera se puede iniciar una investigación en contra de algún servidor público si goza de inmunidad.

El cártel de la corrupción, que se convierte en una organización de las más peligrosas del país porque tienen poder político y tienen poder económico, y es un poder económico inmenso, y además se han coaligado con otros sectores de distintas comisiones de delitos, y me refiero al secuestro, al crimen organizado en general en todas sus particulares donde sí o sí la corrupción está imbuida”, dijo.

El pasado martes declinó a la candidatura a fiscal Anticorrupción Fernando Valerio Gutiérrez; este miércoles Arturo Jesús Becerra. Mañana, tercer y último día de trabajos, comparecerán los once candidatos restantes.

