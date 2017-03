Café Tacvba estrenará este viernes el sencillo ‘Que no’

La banda mexicana de rock Café Tacvba presentará este viernes su cuarto sencillo titulado “Que no”, como parte de la promoción de su próximo álbum de estudio “Jei Beibi”.

Escrito por el bajista Quique Rangel y producido por el argentino Gustavo Santaolalla, la canción se grabó en los Ocean Studios de Burbank, California.

“Es un tema de amores y desamores furtivos y de una incierta redención, con la que, entre la sólida batería de Joey Waronker y el órgano Hammond de Meme, llegamos a sonoridades que no habíamos explorado antes, que evocan a algunas bandas de rock de los años 70”, explicó Quique.

“Que no”, supone el cuarto adelanto, luego de “Disolviéndonos”, “Futuro” y “Un par de lugares”, de la nueva placa discográfica de la banda que saldrá a la venta, tanto en formato físico como digital, el 5 de mayo.

“Jei Beibi” llega tras cinco años sin material inédito de Café Tacvba, el último álbum del grupo fue “El Objeto Antes Llamado Disco” (2012), nominado al Grammy como Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo, y ganador del Latin Grammy Latino a Mejor Video Musical versión Larga.

