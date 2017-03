Brady dice estar feliz por recuperar sus jerseys

El mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, se dijo feliz de que sus camisetas fueron recuperadas, luego de que se anunció este lunes que fueron halladas en México.

A través de la Liga Nacional de Futbol (NFL, por sigla en inglés) se informó que el jersey con el que Tom Brady ganó el Super Bowl LI ante Halcones de Atlanta, así como el del Súper Tazón XLIX, fueron localizados en el domicilio del ex director del medio de comunicación mexicano La Prensa.

“Estoy feliz de que mis camisetas de SB XLIX y SB LI hayan sido recuperadas, y quiero agradecer a todas las agencias de la ley involucradas”, dijo Brady en un comunicado. “Sé que han trabajado muy duro en este caso – y es muy apreciado. Espero que cuando lleguen los jerseys de vuelta pueda convertir esta experiencia en algo muy positivo”.

El jersey de Brady, con el que ganó su quinto título de Super Bowl, tendría un valor de 500 mil dólares, y fue hallado en poder de Mauricio Ortega, en ese entonces director de La Prensa.

