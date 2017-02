Blondie anuncia lanzamiento de su nuevo disco ´Pollinator´

La banda de rock punk y new wave Blondie anunció el lanzamiento de su más reciente disco “Pollinator”, del que se desprende el tema “Fun”.

Esta placa contará con colaboraciones de artistas como: Sia, Joan Jett, Charlie XCX, Dev Hynes, así como los guitarristas Nick Valensi, miembro de The Strokes, y Johnny Marr, integrante de The Smiths.

“Pollinator”, el cual sigue a “Ghosts of download” de 2014, estará conformado por 11 temas: “Doom or destiny”, “Long Time”, “Already naked”, “Fun”, “My monster”, “Best Day Ever”, “Gravity”, “When i gave up on you”, “Love level”, “Too much” y “Fragments”, de acuerdo con información difundida por el portal Entertaiment Weekly.

“Fun” es el primer sencillo del disco que saldrá a la venta el 5 de mayo. Blondie comenzará una gira por Europa en marzo.