Bélgica considera que amenazas proteccionistas de Trump pueden beneficiar a México

Las amenazas proteccionistas del nuevo gobierno de Estados Unidos pueden beneficiar a las empresas mexicanas, afirmó hoy aquí la agencia de promoción de exportaciones e inversiones extranjeras de la región belga Valona (Awex).

Según la administradora general de Awex, Pascale Delcomminette, la incertidumbre en torno de la nueva política comercial estadunidense ha generado en las empresas valonas una “voluntad de expandirse aún más” en México.

“A las empresas no les gusta poner todos los huevos en un mismo cesto. Y es por eso que, cuando hay una incertidumbre en alguna parte, continúan seguramente trabajando ese mercado, pero van también a ver en otras partes”, explicó a Notimex.

“Es una oportunidad para los países vecinos, entre los que México era ya un socio importante, de atraer a las empresas valonas”, sostuvo.

