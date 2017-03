Banda Zoé proyecta celebrar con nuevo disco 20 años de trayectoria

Entre ovaciones y festejos por su documental “Panoramas”, la banda mexicana de rock alternativo Zoé anunció que ya trabaja en lo que será su próxima producción discográfica, luego del lanzamiento de “Prográmaton” en 2014.

Tras la proyección del material fílmico que retrata el día a día de la agrupación, en el que su público lo mismo vio cómo prepara sus “shows”, que las pequeñas diferencias que surgen entre ellos, el baterista Rodrigo Guardiola compartió: “Ya estamos trabajando en la producción del disco nuevo, empezamos hace cinco semanas oficialmente”.

Ante los aplausos de los presentes, jóvenes y niños en su mayoría, dijo que desde el año pasado comenzaron a componer los temas. “Teníamos mucha chamba desde casa en lo que Leo (León Larregui) terminaba su gira y es parte del proceso de un disco”.

Sostuvo que es muy probable que este año den a conocer su nuevo material, con el cual celebrarán su 20 aniversario. “Seguramente el disco incluirá muchas experiencias, como las que vivimos en la película, que es un remolino de recuerdos”, anotó.

Sobre “Panoramas”, detallaron que fue un proceso largo, pues lo iniciaron en 2011 cuando comenzaron a filmar su gira con su MTV Unplugged, y aunque un año descubrieron que el material no tenía la fuerza que deseaban, se aventuraron a hacer un proyecto más grande y se rodearon de expertos como Guillermo Garza, un cinefotógrafo.

“Lo más divertido que existe en la vida es rodearte de buenas personas y trabajar entre amigos y este fue un proceso largo que fue cambiando conforme cambiara nuestra vida”, mencionó Guardiola.

Entre las novedades del filme destaca que su “score” es original y que ofrece una mirada muy introspectiva y honesta de Zoé durante su lucha por darse a conocer en su gira por 17 países de Europa y Sudamérica.

“Panoramas”, cuyo estreno fue en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), planea su salida comercial en el verano próximo, mientras intenta continuar su exhibición en encuentros cinematográficos en la República y el extranjero.

Antes, León Larregui, Rodrigo Guardiola, Jesús Báez, Sergio Acosta y Ángel Mosqueda actuarán en el Festival Vive Latino el 19 de marzo, donde compartirán escenario con Hombres G, Enanitos Verdes y Antidoping, entre otras bandas.

