Banda sueca The Legends sonará fuerte en abril con disco “Nightshift”

La banda sueca de pop The Legends, que actualmente promociona el sencillo “Cash”, liberará el 21 de abril próximo su nueva producción discográfica titulada “Nightshift”.

Se trata de un LP que fusiona el space-funk con electro-noir y su peculiar sonido pop, y que lanzará a través del sello Labrador Records, que encabeza Johan Angergård (Djustin, Club 8, Acid House Kings).

“Nunca me ha importado mucho lo que la gente va a pensar de mi música. Si lo hiciera sería el artista más grande del planeta”, expresó The Legends mediante un comunicado.

Formada en 2003 en Estocolmo, la agrupación estrenó hace unos días en Brooklyn Vegan su nuevo tema, “Cash”, el cual le sigue a una serie de sencillos lanzados en 2016, “Cocaine ft.María Usbeck” y “Summer in the city (Living Is For Somebody Else)”.

El cover de The Chainsmokers, “Roses”, también forma parte de la nueva placa discográfica, la tercera de su trayectoria y que incluirá 16 “tracks”.

“Me encanta el futurismo. Amo el dinamismo de la tecnología moderna. Me gustan las infinitas posibilidades… ‘Nightshift’ bien podría ser un álbum nocturno, pero está iluminado por una luz neón”, agregó The Legends.