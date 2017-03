Banda colombiana Morat extiende gira por México

Tras colgar el letrero de “sold out” para sus primeros conciertos de México, Morat, la banda colombiana de folk pop, decidió expandir su gira y ofrecerá tres conciertos más en el país.

Luego de presentarse con gran éxito en Monterrey y San Luis Potosí, y tener todos los boletos vendidos para sus presentaciones en El Plaza Condesa de la Ciudad de México, 28 y 29 de abril, anunció nuevas fechas para agasajo de sus admiradores.

El 11 de mayo regresarán a la capital del país y cantarán en el Teatro Metropólitan. El 26 de ese mes estarán nuevamente en Monterrey y un día después subirán al escenario del Teatro Diana en Guadalajara. El 11 de marzo saldrán a la venta los boletos para el público en general.

Además de esas nuevas fechas los colombianos visitarán Cancún (18 y 26 de abril), Celaya (6 mayo), Torreón (13), Tampico (16 junio) y San Luis Potosí (17).

Morat, nominado al Latin Grammy, promueve el tema “Amor con hielo”, sencillo que llega tras el éxito de “Cómo te atreves”, que se convirtió en Single de Oro en México, se informó en un comunicado.

