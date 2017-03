Banda Chicano Batman estrena su álbum “Freedom is free”

La banda estadunidense Chicano Batman, cuyos integrantes son de ascendencia latina, estrenaron el álbum “Freedom is free”, el cual contó con la producción de Leon Michels.

Con esta placa el grupo destacó elementos del soul y R&B, apoyado por Michels en su estudio Diamond Mine Recording en Long Island, Nueva York.

Michels, un veterano de la escena del renacimiento del soul, ha tocado con Sharon Jones & The Dap Kings, The Black Keys y The Menahan Street Band.

Además de grabar el disco en cinta análoga, el productor tocó los teclados y contribuyó con los arreglos.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la mancuerna entre Michels y Chicano Batman logró capturar realmente la energía que tiene la formación musical tocando en vivo.

Chicano Batman sobresale gracias a su peculiar “look”. Desde el inicio todos los integrantes del grupo han vestido trajes iguales y camisas con holanes.

“Estamos haciendo una referencia en particular a algo que sólo algunos entienden: Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes, entre otros. En los años 70 estos caballeros consideraban como algo importante tocar baladas románticas sin dejar de lado el funk”, refirió Bardo Martínez, vocalista del grupo.

Este 2017 el grupo programada una serie de conciertos que lo llevarán a Las Vegas, Phoenix, Albuquerque, San Antonio, Dallas, Houston, Washington, Nueva York, Filadelfia, Toronto, Chicago y Denver, por citar algunas.

Chicano Batman, conformada por Bardo Martínez, Eduardo Arenas, Gabriel Villa y Carlos Arévalo, ha sido la agrupación telonera de Jack White, Alabama Shakes, The Claypool Lennon Delirium y de Gogol Bordello.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.