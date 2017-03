Bajan nuevamente estímulos fiscales a gasolinas

Los estímulos fiscales para la gasolina, que estarán vigentes del 11 al 17 de marzo, registraron nuevamente una baja comparada con la semana pasada, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el apoyo gubernamental en la gasolina menor de 92 octavos (Magna) será de 19.63%, es decir, pasó de 0.97 a 0.84 centavos.

En el caso de la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles (Premium) se eliminó el subsidio igual que la semana pasada.

El apoyo para el diesel también bajó de $1.13 a $0.98; ahora el porcentaje de estímulo será de 20.91% desde el 24% anterior. La dependencia agregó que dicho acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.

