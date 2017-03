BackBeat PRO 2, son galardonados en el iF Design Award 2017

Los auriculares inalámbricos Plantronics BackBeat PRO 2, han sido reconocidos por el International Forum Design (iF), con el Design Award 2017, en la categoría de audio. Este es el décimo año consecutivo que Plantronics tiene el honor de recibir el prestigioso reconocimiento gracias a la excelencia del diseño de sus productos. Los BackBeat SENSE, BackBeat FIT y BackBeat PRO, son miembros de la familia de productos estéreo inalámbricos que en ediciones anteriores han sido galardonados.

Los premios iF al diseño representan un distintivo reconocido a escala internacional desde hace más de 60 años. En la edición de 2017, los miembros del jurado evaluaron las propuestas de 5,500 participantes de 59 nacionalidades antes de determinar quién recibiría el prestigioso reconocimiento. Los productos fueron evaluados según criterios de valoración que incluyen, entre otros, el nivel de innovación, la funcionalidad, la calidad del diseño, el material, la ergonomía y el respeto al medio ambiente.

“En Plantronics nos enorgullecemos de la calidad, la investigación y las pruebas que se llevan a cabo en el diseño de todas nuestras soluciones de audio. Proveer a nuestros clientes la mejor experiencia posible, el núcleo de nuestra marca y guía de todas nuestras decisiones”, dijo Darrin Caddes, Vice President of Corporate Design de Plantronics.

“Nuestra misión con los BackBeat PRO 2 fue crear un auricular de primera calidad que ofreciera el siguiente nivel de calidad de audio, comodidad y diseño, con el objetivo de motivar a más consumidores a cortar los cables y confiar su experiencia de audio a la tecnología inalámbrica. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de recibir nuestro décimo premio de diseño iF para los BackBeat PRO 2, ya que es el elogio más alto posible en nuestro campo “, agregó Darrin Caddes.

Los BackBeat PRO 2 brindan una experiencia de audio de alta calidad con una gama completa de sonido. La función de cancelación activa del ruido (ANC) permite minimizar el ruido de fondo cuando se necesite, mientras se está trabajando o durante los viajes, y cambiar al modo de audio abierto para poder oír anuncios, conversaciones o lo que sucede alrededor sin necesidad de quitarse los auriculares.

Los auriculares BackBeat PRO 2 son lo último en cuanto a libertad inalámbrica gracias a su Bluetooth de clase 1, que permite un impresionante alcance de hasta 100 metros al conectarlos a otro dispositivo Bluetooth de clase 1. Además, la tecnología de gestión inteligente del consumo de energía de Plantronics ofrece un tiempo de escucha de hasta 24 horas sin interrupciones con una sola carga, hasta 21 días en función de espera y hasta seis meses en hibernación DeepSleep si se dejan encendidos involuntariamente.

