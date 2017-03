Avanza Real Madrid a 4tos de Final de la Champions League

El Real Madrid firmó, con su triunfo en San Paolo ante el Nápoles (1-3), su séptima clasificación consecutiva a los cuartos de final de la Liga de Campeones, siendo el club que más veces ha ganado el título, once, y con el reto de convertirse en el primero que lo reedita.

El Real Madrid no sufre una eliminación en octavos de final, ronda en la que estuvo seis años inmerso en una maldición que se terminó con la llegada de José Mourinho al banquillo, desde el 10 de marzo de 2010. El Olympique de Lyon fue su último verdugo tras vencer 1-0 en terreno francés y empatar a uno en el Santiago Bernabéu en una noche negra para el madridismo.

El tanto del portugués Cristiano Ronaldo a los 5 minutos hacía presagiar el fin de una maldición, pero el Real Madrid volvió a caer en ella y a ampliar la pérdida de prestigio en Europa a seis años, cuando a quince del final, el bosnio Pjanic fusilaba a Iker Casillas.

Desde entonces, con la llegada de Mourinho primero, con Carlo Ancelotti después y con Zinedine Zidane, el equipo blanco siempre superó la primera eliminatoria y dos años se proclamó campeón en Lisboa y Milán ante el Atlético de Madrid en ambas finales.

En la campaña 2010-11 fue primero de grupo por delante del AC Milan con cinco partidos ganados y uno empatado. Cumplió la ‘vendetta’ con el Olympique de Lyon tras empatar a uno en Francia y sentenciar con un contundente 3-0 en el coliseo de la Castellana. Marcelo, Benzema y Di María firmaron los tantos. Se quedaría posteriormente a puertas de la final con una dolorosa eliminación ante su eterno enemigo, el Barcelona.

Un año después, en la temporada 2011-12, el equipo madrileño firmó pleno de triunfos en la fase de grupos y pasó sin sufrimientos a cuartos. Su rival de octavos fue el CSKA Moscú, empató a uno en Rusia y goleó 4-1 en el Bernabéu. De nuevo cayó en semifinales, con más crueldad aún al ser en la tanda de penaltis final en el Bernabéu ante el Bayern Múnich.

En la 2012-13 el equipo que le arrebató el primer puesto de grupo, el Borussia Dortmund, le eliminaría en semifinales tras cuatro goles de Robert Lewandowski. En los octavos se ganó a pulso la clasificación ante el Manchester United en Old Trafford. El empate de la ida en el Bernabéu (1-1) se solventó con remontada en Manchester con un 1-2 gracias a un potente disparo de Luka Modric y un gol de Cristiano Ronaldo.

De los tres últimos años el Scahlke 04 fue el rival en octavos. En la 2013-14 le vapuleó en Alemania (1-6) y venció con facilidad en Madrid (3-1). Parecía sentenciada también la de un año después con el 0-2 en terreno germano pero la relajación casi provocó la eliminación en la vuelta, con un 3-4 en el Bernabéu.

En la última edición, que acabó siendo campeón en San Siro, el Roma italiano fue el rival de octavos y el equipo que ya dirigía Zinedine Zidane se deshizo con facilidad de él con un doble 2-0, como repitió en el presente ante un nuevo rival italiano y un doble 3-1.

