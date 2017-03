Avala Senado reformas para sancionar la violencia política de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República avaló, por unanimidad, un conjunto de reformas para tipificar y sancionar la violencia política de género.

Con 89 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que obliga al Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos Locales y a los partidos políticos a establecer mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

Además, prohíbe que, en la propaganda política o electoral de los partidos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.

Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Diva Gastélum (PRI), resaltó que no sólo se busca llevar a la cárcel a los responsables, sino evitar que este delito se cometa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña (PRD), destacó que el objetivo es también que los partidos políticos garanticen que las mujeres participen en la vida política del país.

El dictamen aprobado plantea facultar a la Procuraduría General de la República para que, a través de la FEPADE, proteja el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres e incorpore sanciones para quienes cometan e delito de violencia política de género.

