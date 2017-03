Aumenta número de turistas de EEUU a México a pesar del efecto Trump: Sectur

México sí está preparado para reaccionar ante el efecto de las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

En conferencia de prensa donde dio a conocer que la realización del Gran Premio de la Fórmula 1 (F1) generó beneficios económicos por 457 millones de dólares, destacó el incremento de hasta 11.8 por ciento en enero de este año en la visita de estadunidenses a nuestro país.

“La cifra de visitantes norteamericanos que llegó en avión creció en enero 11.8 por ciento con respecto al mismo enero del año anterior, los norteamericanos están viniendo más, está creciendo la cifra al 11.8 por ciento, eso equivale al crecimiento de tres veces lo que crece el turismo internacional en el mundo”, destacó el funcionario.

Aunque dijo que no se ha visto un cambio de tendencia en la visita de turistas estadunidenses, lo que sí ha cambiado es la salida de mexicanos al exterior ya que en octubre pasado fue de menos 1 por ciento, en noviembre menos 9 por ciento y diciembre menos 10 por ciento con respecto al año anterior.

No obstante, admitió que entre los retos que tiene México para mantener la afluencia de turismo tanto internacional como nacional, es seguir garantizando la seguridad de los visitantes.

A su vez, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, afirmó que México se ha convertido en líder mundial en turismo deportivo.

“El año pasado 35 millones de extranjeros visitaron México lo que produjo una derrama económica de 19 mil 600 millones dólares, esto se debe a que México cuanta ya con un sólido reconocimiento mundial como organizador de eventos de gran nivel entre los que destacó el Gran Premio de F1, los juegos de la NFL, o apenas este fin de semana en Campeonato Mundial de Golf, o el abierto mexicano de tenis en Acapulco”, comentó.

En torno al Gran Premio 2016 que se realizó del 28 al 30 de octubre del año pasado, superó por 9 millones 964 mil dólares los ingresos de la edición en 2015, al registrar una asistencia en 2016 de 340 mil personas.

Ahí se destacó que México es el noveno lugar del mundo más visitado y la Organización Mundial de Turismo podría ubicarlo ya en algunos meses en el octavo lugar.

El presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón informó que en unas semanas ya estarán disponibles a la venta los boletos para la Fórmula 1 en nuestro país en 2017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.