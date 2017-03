Atentado doble en Damasco deja al menos 46 muertos

Al menos 40 personas, la mayoría de ellos iraquíes, murieron el sábado en dos explosiones registradas cerca de santuarios religiosos en la capital siria frecuentados por peregrinos chiíes, según medios árabes y activistas.

Hasta el momento, nadie se ha responsabilizado del atentado. El grupo extremista Estado Islámico ha efectuado ataques similares en el pasado contra santuarios chiíes en la capital siria y otras partes. Grupos sunitas como el Estado Islámico consideran los santuarios de los chiíes una herejía.

La televisora estatal siria emitió imágenes del lugar, en las que se veían calles ensangrentadas y varios autobuses dañados en un estacionamiento, cerca del cementerio de Bab al­Saghir.

Se trata de uno de los panteones más antiguos de Damasco y alberga varias tumbas de importancia religiosa.

El ministro del Interior Mohammed al­Shaar visitó a los heridos en los hospitales. Dijo que murieron 40 personas y había 120 heridos, y que los ataques tenían a civiles como objetivo, incluyendo visitantes árabes que estaban recorriendo la zona.

El Ministerio del Exterior de Irak informó en un comunicado que al menos 40 iraquíes murieron y 120 resultaron heridos. El portavoz del ministerio, Ahmed Jamal, dijo que los autobuses transportaban a peregrinos iraquíes que iban a los santuarios. Agregó que ya se formó un equipo para identificar lo antes posible y trasladar a las víctimas.

“El ministerio hace un llamado a la comunidad internacional para que condene este cruel acto terrorista que tuvo como blanco civiles iraquíes que estaban de visita en lugares sagrados”, dijo Jamal.

Había noticias contradictorias sobre qué habría provocado las explosiones gemelas. La agencia estatal de noticias SANA dijo que 33 personas habían muerto y más de 100 habían resultado heridas por bombas colocadas cerca del cementerio.

Por su parte, la televisora libanesa al­Manar citó a autoridades sirias para informar de 40 muertos tras dos atentados suicidas. La televisora árabe Al­Mayadeen también dijo que al menos 40 personas habían muerto a pesar de la estricta seguridad en la zona. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo de monitoreo de la oposición con sede en Gran Bretaña y que mantiene una red de activistas sobre el terreno, dijo que al menos 46 personas habían muerto en explosiones dirigidas contra autobuses que llegaban al cementerio. El Observatorio señaló que la cifra de muertos probablemente subiría porque había decenas de heridos.

