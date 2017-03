Asume Rafael Ochoa Morales funciones de Procurador Federal del Consumidor

El Licenciado Rafael Ochoa Morales asumió por ministerio de ley las funciones de Procurador Federal del Consumidor, con el compromiso de mantener y potenciar el trabajo institucional de la Profeco en todo el territorio nacional para promover y proteger los derechos de los consumidores.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 7 Fracción I del Reglamento Interno de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ochoa Morales suple por ausencia al Licenciado Ernesto Nemer Alvarez, quien presentó su renuncia el 20 de marzo de 2017, en tanto el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designe a un titular para la Profeco.

Rafael Ochoa Morales es Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mención especial con la tesis “Análisis Jurídico de la Nueva Ley Federal de Protección al Consumidor”. Cuenta con una amplia experiencia en la materia.

Desde 2013, Rafael Ochoa Morales se ha desempeñado dentro de la institución en diversos cargos como Director General Jurídico y Consultivo, encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor; de la Subprocuraduría de Verificación y de la de Servicios, además de Subprocurador Jurídico de la Profeco.

