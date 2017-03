Así es la nueva Samsung Gear 360: grabación 4K, 360 grados y retransmisión en streaming

Si un teléfono es importante, se lo intenta rodear de accesorios y periféricos que marquen diferencias o nos ayuden a personalizarlo. Un Galaxy S8 es un teléfono demasiado importante, y qué mejor que una cámara capaz de grabar contenidos en 360 grados para conseguir registrar contenidos especiales.

Vale, la Samsung Gear 360 ya existe, pero en esta ocasión se ha renovado con un modelo ‘2017’ que trae bajo el brazo la capacidad de grabar los vídeos en resolución 4K. Si en una grabación normal es algo ya que imprime calidad, en el mundo de los 360 grados es casi una necesidad.

Para el que ande perdido comentar que este tipo de cámaras, o al menos las que hace Samsung, utilizan un sistema de grabación basado en dos cámaras contrapuestas, por eso esa forma esférica. La gracia del asunto está en poder sumar con eficacia lo que captan ambos sensores, que en este caso son de 8,4 megapíxeles.Ambas lentes son de tipo ojo de pez y cuentan con una apertura máxima f/2,2, y según las especificaciones de Samsung, juntas deberían sacar imágenes de 15 megapíxeles. En cuanto al vídeo, pues utilizando un códec H.265 podemos registrar contenidos con una resolución de 4.096×2.048 píxeles a 24 imágenes por segundo – la anterior lo hacía en QHD -. Además de fotos y vídeos también hace timelapses y paisajes HDR.

La forma de registrar los datos es a través de tarjeta de memoria microSD, soportando hasta 256GB. A la hora de comunicarse con el resto del ecosistema usaremos WiFi (ac, Direct), Bluetooth 4.1, o un puerto USB 2.0 de tipo reversible.

La cámara es resistente – IP53 – y compacta, sus dimensiones compactas son de 100,6×46,3×45,1 milímetros y pesa únicamente 130 gramos. En su cuerpo hay espacio para una batería de 1.160mAh (es menos que la del año pasado, 1.350mAh).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.