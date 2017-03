Arranca un torneo de altura

La altura sí pesó (2 mil 250 msnm), pero la afición mexicana levantó a los mejores golfistas del mundo en la primera ronda del World Championships.

La Ciudad de México vivió del mejor nivel que puede brindar este deporte, con destacadas y muy parejas actuaciones. Seis profesionales terminaron líderes.

Phil Mickelson fue el consentido de los presentes en el Club Chapultepec. El zurdo fue uno de los jugadores más seguidos durante los 18 hoyos, impulso necesario para terminar con un score de cuatro golpes bajo par.

En su primera salida, el estadounidense quiso atacar el hoyo. Eligió madera para estrenarse en la capital del país, su bola cayó en el green. Así consiguió su primer birdie, de seis, de la tarde. El siniestro pegó dos bogeys, en el 4 y en el 5.

“La gente fue lo mejor”, exclamó el tres veces campeón del Masters de Augusta. “Su apoyo me sorprendió y fue muy halagador”.

Otro que recibió el soporte tricolor, fue Jon Rahm, quien también culminó la tarde con una tarjeta de -4. “Aunque mi apellido no es tan español, la gente que sabe de dónde vengo, me aplaude y me festeja”, dijo el vasco, quien solamente pecó de un bogey en la bandera 1 y se destapó con cuatro pájaros.

En diversos hoyos, los golfistas no utilizaron sus drivers, la poca densidad del aire obliga a la pelota volar más distancia, por lo que prefirieron mantenerse más conservadores y no atacar mucho el campo.

El inglés Ross Fisher, 72 del ranking del PGA Tour, sorprendió a los casi 6 mil asistentes en el Club Chapultepec, un bogey en el 9 fue su único error. Mientras que el estadounidense Jimmy Walker y el británico Lee Westwood también se encuentran como líderes.

El norirlandés Rory McIlroy se quedó a un tiro de unirse a lo más alto. Ni su águila en el par 5 del hoyo 6 fue suficiente. Rory no aprovechó el putt y sólo alcanzó dos pájaros.

Dustin Johnson, uno del mundo, se quedó con sabor agridulce. En el hoyo 1, el estadounidense midió mal las yardas y su bola sobrevoló las rejas del club, lo que le acreditó una sanción y terminó la bandera con doble bogey. El campéon del US Open se recompuso con seis birdies.

El mexicano Roberto Díaz culminó su debut en un Campeonato Mundial de gran manera, con una tarjeta en par. El veracruzano concluyó el jueves con el mismo score que el texano Jordan Spieth.