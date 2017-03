Argentinos celebran ‘remontada épica’ del Barcelona

Los argentinos celebraron este jueves “el milagro” y la épica triunfal del Barcelona de Lionel Messi al derrotar 6-1 al PSG de Francia, y dar vuelta un 4-0 adverso en los octavos de final de la Liga de Campeones.

En una Buenos Aires sin fútbol desde mediados de diciembre y ávido de volver a ver la pelota rodar, como ocurrirá desde este jueves, el partido del miércoles no pasó desapercibido. En los barrios se escucharon festejos y sonaron bocinas.

“Imposible?, las pelotas” (para nada), se lee en la portada del diario deportivo Olé con la foto del gran Messi con la mano derecha en el pecho gritando su festejo frente a hinchas que lo alaban desde abajo.

Todos coinciden en calificar de milagro la hazaña catalana y enarbolan como la “gran figura del partido” a Neymar, el astro brasileño autor de dos de los tres goles anotados en los últimos siete minutos del duelo.

“Barcelona épico, en un final que conmovió al planeta fútbol”, tituló el diario La Nación que llevó el tema a su portada.

El Barça “impuso su mística, ni siquiera debió agarrarse a un salvador Messi, que tuvo un rendimiento bueno pero nada deslumbrante”, agregó.

Según La Nación, cuando el PSG anotó el gol para el 3-1, el equipo francés “sobrevivía con más angustia que estilo”, con jugadores que “se contagiaban temor, casi pánico”.

“La noche del milagro. La épica del Barça se apoyó en un Neymar colocal y en un Messi esta vez terrenal”, resumió Clarín al destacar que nunca en la historia de la Champions se había revertido un resultado así”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.