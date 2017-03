Apple lanza nuevo iPad con el precio más bajo de su historia

Apple presentó este martes una versión actualizada de su dispositivo iPad, con una pantalla más brillante, que se podrá solicitar desde el viernes a un precio mínimo de 329 dólares, el más bajo de su historia para una tableta de gran tamaño.

El gigante tecnológico anunció también que el modelo SE más pequeño de su dispositivo iPhone estará disponible en versiones de 32 y 128 gigabytes (GB), en reemplazo de los modelos de 16 GB y 64 GB.

Asimismo, presentó el color rojo para el iPhone 7 y 7 plus.

Estas actualizaciones de hardware de los aparatos de Apple fueron anunciadas sin un gran evento mediático. Se espera que Apple revele una actualización del iPhone este otoño que podría incluir nuevas aplicaciones como carga sin cable, reconocimiento facial en 3D y un diseño curvo.

El nuevo modelo de iPad comenzará con una capacidad de 32 GB de almacenamiento y sustituye al iPad Air 2. Será algo menos caro que el más pequeño iPad Mini 4, cuyo precio parte de los 399 dólares para un modelo de 128 GB.

Apple anunció también una nueva “app” para crear videos y compartirlos con amigos en sus aparatos con sistema operativo iOS.

La nueva herramienta, junto con presentaciones de iMessage lanzadas en años previos, llevará a que Apple esté más cerca de competir con redes sociales como Snap Inc.

La nueva aplicación, llamada Clips, permite a los usuarios agregar textos y burbujas de comentarios en videos y compartirlos en redes sociales como Facebook, Instagram o la misma “app” de mensajería de Apple, donde los videos pueden ser enviados a los contactos con un simple toque.

Sin embargo, a diferencia de Snap u otras aplicaciones de mensajería, los usuarios podrán añadir comentarios a los videos usando su voz.

