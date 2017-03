Alumnos del IPN desarrollan app para usuarios del Metro

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una aplicación móvil que proporcionaría a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) la ruta más viable para llegar a su destino a través de las 12 líneas del Metro.

La app lleva por nombre “Smart Route” y sus creadores están buscando financiamiento para poder ofrecerla al público.

Los jóvenes estudiantes del Cecyt 9 “Juan de Dios Bátiz” pretenden que la aplicación informe en tiempo real sobre las condiciones que prevalecen en las líneas del Metro. Pero para ello, es necesario acceder a la información oficial del STC, dijeron.

“‘Smart Route’ pretende informar al momento sobre las condiciones que prevalecen en la línea del Metro que se quiera utilizar, el tiempo aproximado de traslado y de haber algún percance o congestión, brindar otra opción de trayecto”, informó el IPN.

Los creadores de la app son Juan Carlos Calderón Dávila, Nyx Samara Nava García, Nadia Vanessa Ramírez Mejía y Jesús Hernán Bonilla García, quienes procesaron datos estadísticos en lenguaje Java y utilizaron un software para desarrollar aplicaciones para celular.

“Los politécnicos buscaron crear una aplicación que tuviera impacto en la sociedad”, se indicó.

